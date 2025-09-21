menu hamburguer
Entenda por que Flamengo x Vasco não será às 16h na Globo

Jogo terá transmissão da TV Globo em horário alternativo

BRASILEIRO A 2025, VASCO X FLAMENGO
imagem cameraVasco x Flamengo pelo 1º turno do Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/09/2025
07:40
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste domingo (21), Flamengo e Vasco se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Para o Rubro-Negro, a partida vale a manutenção da liderança, enquanto o Cruz-Maltino precisa dos três pontos para respirar fora da zona de rebaixamento. A partida terá transmissão da Globo, mas não no horário convencional.

Na última quinta-feira (18), o Flamengo entrou em campo às 21h30 pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes (ARG). Para respeitar o tempo mínimo de descanso, o Clássico dos Milhões não poderia ser às 16h.

Sendo assim, Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (21), às 17h30 (de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão de TV Globo e Premiere.  ➡️Clique para assistir no Premiere.

Flamengo Vasco Brasileirão
Vasco x Flamengo pelo 1º turno do Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como o Flamengo e o Vasco chegam para o jogo

Para o clássico de domingo, a única ausência confirmada no Flamengo é Erick Pulgar. O chileno se recupera de cirurgia no quinto metatarso no pé direito e já faz trabalhos com a fisioterapia em campo. Além dele, Alex Sandro e Jorginho, fora das últimas partidas e dúvidas contra o Estudiantes por lesões musculares, têm chances de jogo, mas devem ser resguardados para o confronto de volta na Argentina. Há, ainda, a possibilidade de outros jogadores serem poupados, visando o jogo de quinta-feira (25).

O Cruz-Maltino também tem desfalques para o duelo no Maracanã. O zagueiro Lucas Freitas recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Vozão e sumpre suspensão. Ademais, o departamento médico não tráz boas notícias: além de Jair, que passou por cirurgia nesta semana e está oficialmente fora da temporada, Lucas Piton e Tchê Tchê são prováveis ausências. O lateral-esquerdo está praticamente descartado, enquanto o volante será reavaliado até domingo (21).

