Entenda por que Flamengo x Vasco não será às 16h na Globo

Neste domingo (21), Flamengo e Vasco se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Para o Rubro-Negro, a partida vale a manutenção da liderança, enquanto o Cruz-Maltino precisa dos três pontos para respirar fora da zona de rebaixamento. A partida terá transmissão da Globo, mas não no horário convencional.

Na última quinta-feira (18), o Flamengo entrou em campo às 21h30 pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes (ARG). Para respeitar o tempo mínimo de descanso, o Clássico dos Milhões não poderia ser às 16h.

Sendo assim, Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (21), às 17h30 (de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão de TV Globo e Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere.

Como o Flamengo e o Vasco chegam para o jogo

Para o clássico de domingo, a única ausência confirmada no Flamengo é Erick Pulgar. O chileno se recupera de cirurgia no quinto metatarso no pé direito e já faz trabalhos com a fisioterapia em campo. Além dele, Alex Sandro e Jorginho, fora das últimas partidas e dúvidas contra o Estudiantes por lesões musculares, têm chances de jogo, mas devem ser resguardados para o confronto de volta na Argentina. Há, ainda, a possibilidade de outros jogadores serem poupados, visando o jogo de quinta-feira (25).

O Cruz-Maltino também tem desfalques para o duelo no Maracanã. O zagueiro Lucas Freitas recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Vozão e sumpre suspensão. Ademais, o departamento médico não tráz boas notícias: além de Jair, que passou por cirurgia nesta semana e está oficialmente fora da temporada, Lucas Piton e Tchê Tchê são prováveis ausências. O lateral-esquerdo está praticamente descartado, enquanto o volante será reavaliado até domingo (21).