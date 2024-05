Famoso agasalho de Zagallo ganhará releitura (Foto: Reprodução)







Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 20/05/2024 - 17:31 • São Paulo (SP)

Ao que tudo indica, a Nike deve lançar um modelo baseado na jaqueta histórica utilizada por Zagallo na disputa da Copa do Mundo de 1998.

As imagens do modelo foram divulgadas pela página "The Shirt Union". Pela imagem vazada, o produto será uma releitura do agasalho, que irá incluir a jaqueta branca e azul, além da calça azul royal. A peça deve levar o nome de "CBF Nike Reissue".

Ainda não existe nenhuma informação oficial quanto a uma data de lançamento. Vale relembrar que a Nike também deve lançar uma edição especial de uma camisa histórica da Seleção Brasileira, também da Copa do Mundo de 98.

O modelo foi utilizado por grandes ídolos que passaram pela história do Brasil nas Copas. Entre eles, Cafú, Roberto Carlos, Rivaldo e Ronaldo. Mas segundo informações divulgadas pelo portal 'Manto do Futebol', algumas personalizadas com o nome e o número de Ronaldo devem ser o carro chefe da coleção. O esperado é que as peças sejam lançadas juntas por pertencerem a mesma coleção.

O que também chama atenção são os detalhes do brasão do país. Como se trata de uma inspiração antes do penta, devem carregar as quatro estrelas.

