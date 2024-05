Nike tem contrato com o Corinthians há mais de 20 anos (Foto: Jose Manoel Idalgo/Corinthians)







Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 03/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians e a Nike lançaram as novas camisas do time para a coleção 2024/25 nesta quinta-feira (2). Durante o evento, o presidente Augusto Melo explicou quais devem ser os planos do Timão quanto à uma possível renovação.

A Nike caminha ao lado do Corinthians há mais de 20 anos e tem um vínculo pré-estabelecido até 2029. Entretanto, é um contrato antigo e existem algumas cláusulas.

Segundo informado por Augusto Melo, o evento feito para os novos lançamentos seria um ponto de partida para intensificarem conversar entre o Corinthians e a Nike para pensar no futuro.

- A gente estava esperando esse evento e a partir de amanhã (sexta-feira) a gente começa esta conversa. Tenho certeza que será muito boa - disse.

Atualmente, os valores envolvendo o contrato do Corinthians com a Nike giram em torno dos R$ 30 milhões anuais. As gestões anteriores teriam passado por alguns desgastes envolvendo as duas partes. A intenção, desde quando a gestão de Augusto Melo assumiu, é tentar uma renegociação de alguns pontos.

Novo uniforme do Corinthians (Foto: Divulgação/Nike)