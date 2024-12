Entenda a comemoração de Rodrygo que gerou discussão na transmissão da Globo

A comemoração de Rodrygo após o gol contra o Pachuca-MEX nesta quarta (18), na final da Copa Intercontinental. Depois de marcar o segundo gol Real Madrid na decisão, o jogador celebrou passando a mão em frente ao rosto. A situação gerou debate na transmissão da Globo.

Após a comemoração, o narrador Gustavo Villani interpretou a comemoração como uma crítica do atacante de que as pessoas não estariam enxergando o talento dele. O discurso foi corroborado pelo comentarista e ex-jogador Júnior.

Ainda durante a transmissão, Roger Flores trouxe a informação de que, na verdade, a comemoração é inspirada em John Cena. O lutador de WWE faz o gesto durante as competições. Rodrygo confirmou a informação após o jogo em entrevista ao "Sportv".

- Quando eu era pequeno eu gostava muito de WWE, e o John Cena era um dos meus heróis. No jogo passado eu fiz depois do gol e ele repostou no Instagram. Aí eu falei: "Tenho que fazer de novo". Fiz por isso, ele é um dos meus ídolos de infância - explicou Rodrygo.