Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 20:30 • São Paulo (SP)

Uma fala de Endrick, joia do Palmeiras, falando de um acontecimento com sua namorada viralizou nas redes sociais. A fala em questão aconteceu durante uma entrevista para a CazéTV, na qual Endrick revelou que deixou de mudar o penteado e colocar tranças porque Gabrielly Miranda teria barrado.

Segundo ele, a ideia era colocar as tranças caso o Palmeiras fosse campeão do Campeonato Paulista, mas a influenciadora não gostou e desaprovou a escolha.

- Palmeiras foi campeão, ia meter a trança. Mas, mudei de ideia porque a 'muié' (Gabriely) não aprovou, não. Ela gosta do meu cabelo assim, bagunçado. A fala dela pesou. Sabe quando ela dá aquela 'catucada'? Você só fica pensando. Ela falou ‘vai ficar legal, mas eu não aprovo - contou.

Os dois estariam juntos desde o dia 29 de outubro. A namorada do jogador também é influenciadora e já apareceu publicamente com a camisa do Palmeiras em algumas ocasiões, antes mesmo do relacionamento. Logo quando assumiu, Endrick (17 anos) e Gabrielly (21 anos) deixaram claro que a relação seria aprovada pelas famílias, mesmo com algumas polêmicas envolvendo a garota e os pais do jogador.