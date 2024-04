Endrick e namorada planejam casamento e preocupam entorno do jogador, diz jornal

Gabriely Miranda e Endrick namoram desde o fim de 2023 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 13:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Endrick parece estar com sorte no jogo e no amor. De acordo com o jornal Extra, o atacante do Palmeiras, de apenas 17 anos, planeja se casar em breve com a modelo Gabriely Miranda, com quem está junto desde o fim de 2023.



A possibilidade, no entanto, acende um sinal de alerta no entorno do jogador. Apesar de adorarem a nora, os pais de Endrick teriam sido aconselhados pelos agentes para persuadir o filho a ir com calma.



A maior preocupação é que o relacionamento tire o foco “do que importa”: o desempenho de Endrick no Real Madrid a partir do segundo semestre. Cogita-se, inclusive, que um amigo mais íntimo more com o atacante na Espanha para que ele se adapte mais rápido e tenha foco total no futebol.



Perguntada sobre a possibilidade de se mudar para Madrid, Gabriely Miranda desconversou. O jogador, no entanto, dá como certa a ida da namorada para a Europa em julho.



O jogador e a modelo, que assumiram o namoro no fim do ano passado, protagonizaram cenas fofas no jogo entre o Brasil e a Espanha, na última semana. Gabriely esteve em Madrid e Londres acompanhando de perto o atacante, que marcou dois gols pela Seleção.

Gabriely Miranda e Endrick planejam casamento em breve (Foto: Reprodução)