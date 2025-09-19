menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Em um mês na TV aberta, Xsports alcança mais de 10 milhões de telespectadores

Emissora se prepara para fazer sua estreia no Youtube

Xsports canal esportes tv aberta
imagem cameraXsports é o primeiro canal na TV aberta brasileira 100% esportivo (Foto: Marcelo Poli/Divulgação)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/09/2025
15:13
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Xsports, nova emissora da TV Aberta com programação 100% esportiva, completou um mês de operação no território brasilieiro com resultados expressivos. De acordo com a Kantar IBOPE Media, mais de 10,7 milhões de telespectadores já acompanharam a programação do canal.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Modalidades como futebol, atletismo, triatlo, tênis, automobilismo e competições de força, estão entre os principais atrativos da grade. Além disso, torneios de grande repercussão mundial como Premier League, La Liga, Bundesliga e Série A fazem parte da programação da nova emissora.

Dentre os principais destaques de audiência estão as partidas da Premier League e da NWSL, a liga norte-americana de futebol feminino, onde atua a rainha Marta. No último dia 23 de agosto, a partida entre Arsenal e Leed United registrou 0,5 pontos de audiência em São Paulo, com pico de 0,72. Já no dia 29, o duelo entre Orlando Pride e Gotham FC chegou aos mesmos 0,5 pontos, com pico de 0,63.

continua após a publicidade

Novidades na Xsports

Nas próximas semanas, a Xsports fará o lançamento do programa “Gols Pelo Mundo”, que reunirá todos os gols dos principais campeonatos de futebol. Em outubro, a emissora dará início às transmissões no Youtube, com conteúdos exclusivos para a plataforma digital.

No mesmo mês, outras modalidades importantes para o esporte brasileiro passarão a integrar a grade da Xsports. Com transmissões de basquete, vôlei e handebol, irá ampliar as modalidades em sua programação.

continua após a publicidade
Elenco da Xsports, nova emissora esportiva da TV aberta no Brasil
Elenco da Xsports na cerimônia de lançamento do canal. (Foto: Marcelo Poli/Divulgação)
Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias