Em um mês na TV aberta, Xsports alcança mais de 10 milhões de telespectadores

A Xsports, nova emissora da TV Aberta com programação 100% esportiva, completou um mês de operação no território brasilieiro com resultados expressivos. De acordo com a Kantar IBOPE Media, mais de 10,7 milhões de telespectadores já acompanharam a programação do canal.

Modalidades como futebol, atletismo, triatlo, tênis, automobilismo e competições de força, estão entre os principais atrativos da grade. Além disso, torneios de grande repercussão mundial como Premier League, La Liga, Bundesliga e Série A fazem parte da programação da nova emissora.

Dentre os principais destaques de audiência estão as partidas da Premier League e da NWSL, a liga norte-americana de futebol feminino, onde atua a rainha Marta. No último dia 23 de agosto, a partida entre Arsenal e Leed United registrou 0,5 pontos de audiência em São Paulo, com pico de 0,72. Já no dia 29, o duelo entre Orlando Pride e Gotham FC chegou aos mesmos 0,5 pontos, com pico de 0,63.

Novidades na Xsports

Nas próximas semanas, a Xsports fará o lançamento do programa “Gols Pelo Mundo”, que reunirá todos os gols dos principais campeonatos de futebol. Em outubro, a emissora dará início às transmissões no Youtube, com conteúdos exclusivos para a plataforma digital.

No mesmo mês, outras modalidades importantes para o esporte brasileiro passarão a integrar a grade da Xsports. Com transmissões de basquete, vôlei e handebol, irá ampliar as modalidades em sua programação.

