Red Bull Bragantino x Botafogo: Globo escala Renata Silveira e muda programação do BBB

Renata Silveira narra o jogo entre Botafogo e Red Bull Bragantino (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Primeiro jogo da Libertadores exibido pela Globo no ano, Red Bull Bragantino x Botafogo será narrado por Renata Silveira. A emissora mudou a programação do reality show "Big Brother Brasil" para transmitir o duelo decisivo da terceira fase do torneio.

Nas últimas semanas, a Globo preferiu manter a programação normal, com o BBB, e não exibiu os jogos do Botafogo contra o Aurora-BOL, nem o primeiro duelo contra o Red Bull Bragantino. Com a mudança, o programa terá uma curta edição após o jogo.

O jogo terá transmissão para o Rio de Janeiro, Bragança Paulista e região. Renata Silveira terá a companhia dos ex-jogadores Júnior e Roger Flores como comentaristas. Na última semana, a partida de ida, no Nilton Santos, terminou 2 a 1 para o Alvinegro.