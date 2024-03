Torcedores do Flamengo se derretem por Jorge Jesus após recorde histórico: ‘Volta, velho’

Jorge Jesus bateu recorde de vitórias seguidas do futebol mundial (Foto: Divulgação/Al-Hilal)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 20:38 • Rio de Janeiro (RJ)

Multicampeão pelo Flamengo, Jorge Jesus bateu o recorde de vitórias consecutivas do futebol mundial, com o Al Hilal. A equipe saudita alcançou a marca de 28 triunfos seguidos. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo exaltaram o técnico português.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Al Hilal venceu o Al Ittihad, do técnico Marcelo Gallardo, por 2 a 0, com gols de Al Shahrani e do brasileiro Malcom. Pelo Flamengo, Jorge Jesus conquistou Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Cariocão.

Veja os comentários dos rubro-negros nas redes sociais: