Libertadores, Messi e Supercopa argentina: grandes jogos movimentam o dia no Star+

Messi entra em ação nesta quarta-feira pelo Inter Miami (Foto: Rich Storry/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O Star+ exibirá as principais partidas de futebol na noite desta quarta-feira, com briga por vaga na Libertadores, a maior estrela do futebol mundial Lionel Messi em ação com exclusividade e a disputa pelo primeiro troféu nacional da Argentina em 2024 com a Supercopa.

Definindo o último brasileiro classificado para a Libertadores 2024, Bragantino e Botafogo fazem o jogo de volta do confronto em Bragança Paulista. Os cariocas estão em vantagem no placar agregado por 2 a 1 e a partida decisiva terá transmissão da ESPN e Star+ a partir das 21h30 com Rogério Vaughan, Mário Marra, Fernando Prass e Carlos Eugênio Simon.

Lionel Messi também estará em ação na noite de quarta-feira. O atacante do Inter Miami disputa a Copa dos Campeões da CONCACAF, torneio que vale vaga para o Mundial de Clubes da FIFA. A partida será o jogo de volta do confronto de oitavas de final, contra o Nashville, e o placar agregado está empatado em 2 a 2. O jogo será destaque exclusivo do Star+ às 21h15, com narração de Maurício Bonato e comentários de Mariana Pereira.

Também à noite, os “hermanos” conhecerão seu primeiro campeão nacional de 2024. A Supercopa Argentina colocará frente a frente dois tetracampeões da Libertadores, com River Plate e Estudiantes na briga pelo título. Os clubes venceram o Campeonato Argentino e a Copa Argentina respectivamente e disputam o troféu com exibição exclusiva do Star+, feita por Hamilton Rodrigues e Lucho Silveira, a partir de 21h15.