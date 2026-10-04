Do campo às urnas: relembre esportistas que entraram para a política
Veja os nomes que trocaram os campos e quadras pelas urnas
O primeiro turno das Eleições 2026, marcado para este domingo (4), coloca novamente os brasileiros diante das urnas para escolher presidente, governador, senador e representantes do Legislativo. No mundo do esporte, a relação com a política também já produziu diferentes histórias: atletas que deixaram os campos e as quadras para disputar eleições ou ocupar cargos públicos.
Entre os nomes mais conhecidos estão Romário, Pelé, Leila Barros, Bebeto, Danrlei, Roberto Dinamite e Ademir da Guia. A lista reúne jogadores de futebol, uma atleta de vôlei e um dos maiores nomes do basquete brasileiro. Em 2026, Marcelinho Carioca volta a disputar uma eleição, desta vez como candidato a deputado distrital no Distrito Federal.
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Romário
Campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, Romário iniciou a carreira política em 2010, quando foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. Quatro anos depois, chegou ao Senado e permanece no cargo até hoje.
A passagem do ex-atacante pela política começou ainda durante um período próximo ao fim da carreira nos gramados. No Congresso, passou a atuar em temas relacionados ao esporte, à infância, à juventude e às pessoas com deficiência, entre outras áreas.
Pelé
O Rei do Futebol também teve passagem pela administração pública. Pelé foi ministro do Esporte durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998.
O cargo foi exercido antes de o Ministério do Esporte ter a estrutura atual. A participação de Pelé na política ocorreu, portanto, por meio de uma nomeação para o Executivo, e não por uma eleição.
Leila Barros
No vôlei, Leila Barros construiu uma trajetória que começou no esporte e chegou ao Senado. Medalhista olímpica e integrante da Seleção Brasileira por 18 anos, ela também ocupou o cargo de secretária de Esporte e Lazer do Distrito Federal entre 2015 e 2018.
Em 2018, foi eleita senadora pelo Distrito Federal e se tornou a primeira mulher a representar o DF no Senado. Atualmente, exerce mandato com término previsto para 2027.
Bebeto
Outro campeão mundial de 1994 que entrou na política foi Bebeto, ex-atacante da Seleção Brasileira.
O ex-jogador teve passagem pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro como deputado estadual. A própria Alerj registra sua atuação parlamentar e sua formação como atleta profissional e técnico em desportos.
Bebeto também disputou eleições posteriores. Em 2022, por exemplo, concorreu a deputado federal pelo Rio de Janeiro.
Danrlei
Também campeão mundial em 1994, Danrlei seguiu caminho semelhante depois de encerrar a carreira como goleiro. O ex-jogador do Grêmio entrou para a política e chegou à Câmara dos Deputados pelo Rio Grande do Sul.
O nome de Danrlei se juntou a uma lista de ex-jogadores que passaram a ocupar cargos eletivos depois de construir carreira de destaque no futebol.
Roberto Dinamite
Ídolo histórico do Vasco, Roberto Dinamite iniciou sua trajetória política em 1992, quando foi eleito vereador do Rio de Janeiro.
Dois anos depois, chegou à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Foi reeleito em 1998, 2002, 2006 e 2010, construindo uma trajetória de mais de duas décadas no Legislativo fluminense.
Além da carreira política, Dinamite também foi presidente do Vasco entre 2008 e 2014.
Ademir da Guia
Um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, Ademir da Guia também entrou na política. Em 2004, foi eleito vereador de São Paulo pelo PCdoB.
O ex-meia levou para a Câmara Municipal uma atuação especialmente ligada a temas como esporte e educação, áreas que já faziam parte de sua trajetória pública.
Oscar Schmidt
O basquete também tem um representante nessa lista. Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história da modalidade no Brasil, chegou a ocupar o cargo de secretário municipal de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo entre 1997 e 1998.
No mesmo período, também disputou uma vaga no Senado por São Paulo nas eleições de 1998.
Marcelinho Carioca é candidato em 2026
Entre os nomes ligados ao esporte que estarão nas urnas neste domingo está Marcelinho Carioca. O ex-jogador, ídolo do Corinthians e com passagem pelo Flamengo, disputa uma vaga de deputado distrital no Distrito Federal pelo Republicanos. A candidatura está deferida pela Justiça Eleitoral.
A eleição de 2026 não é a primeira tentativa de Marcelinho na política. O ex-jogador já disputou eleições para vereador, deputado estadual, deputado federal e vice-prefeito em diferentes pleitos. Em 2026, concorre pela primeira vez a um cargo no Distrito Federal.
O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os eleitores escolherão seis cargos: deputado federal, deputado estadual ou distrital, duas vagas para o Senado, governador e presidente.
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