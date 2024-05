Eduardo Paes (Foto: Reprodução/X)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 16:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Na noite desta terça-feira (21), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, marcou presença no estádio São Januário para acompanhar o jogo do Vasco da Gama contra o Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil. Ambos os jogos (ida e volta) acabaram empatados no tempo regular. O time cruzmaltino levou a melhor na disputa de pênaltis, se classificando para as oitavas de final da competição.

Declaradamente vascaíno, Eduardo Paes acompanhou a partida ao lado do presidente do Vasco recém eleito, Pedrinho, ídolo do clube, em seu camarote presidencial. Não é a primeira vez que o prefeito se associa ao Vasco. Ele faz questão de ser participativo na atividade do time e sempre demonstra seu amor nas redes sociais.

Eduardo Paes é torcedor do Vasco e amigo de Pedrinho (Foto: Reprodução/X)

