Dono do Tottenham evita prisão por vazar informação privilegiada ao pagar fiança

Joe Lewis em corte nos Estados Unidos (KENA BETANCUR / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/04/2024 - 16:23 • Nova York (EUA)

Joe Lewis, bilionário dono do Tottenham, da Inglaterra, evitou ser preso em um caso de uso de informações privilegiadas. No entanto, um juiz de Nova York decretou nesta quinta-feira (5) que o magnata cumpra três anos de liberdade condicional e uma multa de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 25,3 milhões).

A juíza Jessica Clarke também impôs restrições abrangentes à sua empresa Broadbay, afirmando que o crime ocorreu "sem dúvida grave", mas poupou o empresário de 87 anos de ficar na prisão.

- Estou aqui hoje porque cometi um erro terrível. Estou envergonhado, sinto muito - disse o bilionário.

Lewis chegou no tribunal com uma aparência debilitada, vestindo um terno cinza e um tapa-olho no olho esquerdo. Acompanhado por dois advogados, eles argumentaram que o magnata não deveria ser preso devido à sua saúde debilitada e à iminente cirurgia ocular.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Lewis pediu desculpas, descreveu sua educação em plena Segunda Guerra Mundial e prometeu fazer as pazes “no tempo que me resta”.

Joe Lewis em tribunal dos Estados Unidos (KENA BETANCUR / AFP)

Lewis forneceu informações privilegiadas aos seus funcionários, incluindo seus motoristas particulares e amantes, durante os anos de 2013 a 2021 em um esquema “descarado” que arrecadou milhões de dólares.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

As dicas de ações de Lewis incluíam informações confidenciais sobre os próximos resultados de testes favoráveis ​​para empresas bioquímicas, ouviu o tribunal de Manhattan.