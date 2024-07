Dois famosos nomes do basquete são flagrados em briga de bar na Grécia

Briga pouco comum ocorreu em Atenas







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 09/07/2024 - 16:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Os jogadores croatas de basquete Dario Saric e Ivica Zubac foram protagonistas de um incidente pouco comum ocorrido em Atenas. Após a emocionante final do pré-olímpico de basquete, onde a Croácia enfrentou a Grécia, os atletas foram flagrados em meio a uma briga em um bar local.

A discussão aconteceu nas primeiras horas do dia, logo após a conclusão do jogo que determinou a Grécia como vencedora e classificada para as Olimpíadas de Paris. As câmeras de segurança do Bolivar Beach Bar capturaram o momento em que Zubac se envolveu em uma briga, rapidamente seguida por Saric tentando intervir a favor do companheiro de equipe.

O vídeo mostra Zubac, jogador do Los Angeles Clippers, trocando socos com outro homem até que membros da equipe de segurança do estabelecimento intervieram. Saric, que recentemente assinou um contrato com o Denver Nuggets, tentou ajudar, mas acabou sendo contido por um dos seguranças com um golpe conhecido como mata-leão.

As imagens foram divulgadas pouco tempo após o término do pré-olímpico, gerando uma série de especulações sobre o motivo do conflito. Testemunhas no local não souberam precisar a origem da discussão, mas relatos indicam que houve um acaloramento em meio a debates sobre o resultado do jogo.

Reações e consequências para os jogadores

A equipe grega, liderada por Giannis Antetokounmpo, conseguiu um triunfo significativo sobre a Croácia, com o placar de 80 a 69. Esse resultado garantiu à Grécia uma vaga nas Olimpíadas do próximo ano, marcando um momento de grande celebração para o basquete grego.

Apesar do incidente, as consequências para Saric e Zubar ainda estão incertas. Tanto os clubes aos quais pertencem na NBA quanto a Federação Croata de Basquete ainda não emitiram declarações oficiais sobre o comportamento dos jogadores ou possíveis punições.