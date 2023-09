- Neymar estreou, o que fez com que seu time pisasse no acelerador. Grande atuação do brasileiro, que participou de cada um dos gols de viriam depois, mas sem a sorte do gol. Um passe 'cortado' antes do gol de 3 a 0, uma assistência no 4 a 0 de Malcom, um pênalti forçado e um chute rejeitado em 6 a 0. Banho de gols do líder, que não precisou de Neymar, mas melhorou com ele em campo -, escreveu o site.