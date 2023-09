Neymar começou a escrever sua história no futebol da Arábia Saudita na tarde desta sexta-feira (15). O camisa 10 entrou no segundo tempo da partida contra o Al-Riyadh, pela sexta rodada do Campeonato Saudita, e participou de quatro gols na vitória por 6 a 1 no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riad. O craque ainda recebeu uma bela homenagem dos torcedores, que exibiram um bandeirão que exalta o fato do atacante ser o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira.