A espera acabou e Neymar, enfim, estreou pelo Al-Hilal nesta sexta-feira (15), no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riad. Narrador do momento histórico pela 'Band', Datena cutucou os críticos e defendeu a decisão do brasileiro em se transferir para Arábia Saudita, mesmo com o debate sobre a competitividade da liga. Também descartou que a motivação pela escolha tenha sido financeira.