A popularização da pirataria das transmissões do futebol brasileiro tem prejudicado o Premiere, serviço de pay-per-view da Globo. Em entrevista ao portal F5, da Folha de São Paulo, Manuel Belmar, diretor de produtos digitais, finanças, jurídico e infraestrutura da emissora condenou a prática no Brasil.

Conforme divulgado pelo profissional, a Globo estima que, a cada cinco pessoas que assistem ao Premiere por rodada, quatro não pagam a mensalidade do programa. Determinada prática faz a emissora perder cerca de R$ 500 milhões.

O cenário foi classificado como trágico por Manuel Belmar. O diretor do canal declarou temer por um colapso no mercado de transmissões do Campeonato Brasileiro. Ele ainda expôs um pedido de ajuda feito pela Globo as ligas nacionais, a Libra e a LFU (Liga Forte União).

- Uma das discussões que temos tido com as ligas de futebol é essa. Eu falei: 'Ajudem a gente. Ajudem a gente a combater pirataria'. Nós estamos sozinhos nessa briga. Temos até tido uma ajuda governamental. Mas isso está disseminado em todo o nosso portfólio - iniciou o profissional, antes de completar.

- A gente vive uma situação endêmica no Brasil em relação à pirataria. Nossa capacidade de oferecer preço cada vez mais baixo tem um limite. Eu não tenho condição, com o preço dos direitos esportivos, de oferecer isso sem cobrar nada. É impossível. É uma das grandes ameaças da indústria, sem dúvida. Acho que todo mundo tem que encarar e tentar resolver - concluiu.

Qual é o lucro da Globo com o Premiere?

Atualmente, o serviço de pay-per-view tem 2,5 milhões de assinantes, mas não gera lucro para a emissora. A arrecadação do serviço se aproxima dos R$ 750 milhões. Com determinado número, o Premiere paga apenas o direito de transmissões do Brasileirão.

Vale destacar, que a pirataria implica drasticamente no valor final do produto. A Globo estima que, caso a prática fosse combatida, o serviço poderia alcançar a cifra de R$ 1 bilhão com assinaturas.