Diretor da Band conta segredo que fez Galvão Bueno voltar à TV aberta

Galvão Bueno estreia nesta segunda-feira (31) o novo programa na TV aberta. Trata-se do "Galvão e amigo", pela emissora Band. A nova atração é um dos investimentos do canal para qualificar a cobertura dos eventos esportivos em 2025.

Em entrevista para o portal "Splash", do site Uol, Denis Gavazzi, diretor esportivo da Band, contou como foi as negociações para trazer Galvão de volta à TV aberta. Ele revelou que tudo começou com conversas pouco formais e no mundo das ideias. Contudo, aos poucos a emissora conseguiu ter informações necessárias para realizar uma proposta irrecusável para o narrador.

- Foi tudo muito simples. Começamos a bater um papo no final de outubro, começo de novembro e pintou a possibilidade. Foi meio que uma conversa bem informal de "e se a gente fizer?", "e se", e o papo foi ganhando corpo. Em determinado momento, lá no começo de dezembro, chegamos à conclusão que era possível - iniciou Denis, antes de completar.

- Era um sonho dele fazer o programa em televisão aberta com os amigos dele. Tentamos, há dois anos, fazer alguns projetos de segunda-feira à noite voltados ao esporte e acabou que não deu muito certo. Quando pintou a oportunidade de ser o Galvão, com esse elenco que a Letícia Bueno, a filha dele, sugeriu, eu falei: 'Isso tem tudo a ver. Vamos tentar viabilizar'. Ficamos até quase perto do Natal em troca de mensagem, vai, volta, vai, volta e todos estão aqui - concluiu.

Novo programa de Galvão Bueno

O "Galvão e amigos" estreia nesta segunda-feira (31), às 22h30 (de Brasília), ao vivo na Band. Para a programação, o tradicional narrador irá atuar como apresentador, em um modelo semelhante ao antigo "Bem, amigos", do Sportv.

Na nova empreitada da carreira, Galvão terá a companhia fixa dos amigos Mauro Naves, Walter Casagrande e Paulo Roberto Falcão, ex-companheiros do narrador nas coberturas da Seleção Brasileira. Além deles, para o programa de estreia, Ronaldo Fenômeno será o convidado especial.