O Museu do Futebol realizará o evento "Futebolices" com jogos e brincadeiras para celebrar o Dia das Crianças. A programação, 100% gratuita, acontecerá no sábado (11), das 10h às 17h, na área externado Estádio Pacaembu, em São Paulo. O evento é voltado para crianças de todas as idades e suas famílias.

continua após a publicidade

Programação de Dia das Crianças

O evento contará com cinco estações de brincadeiras: Juju Gol (pintura no rosto), Marta (campinhos com golzinhos), Didico (pebolim, futebol de botão, tamancobol), Messi (quadra de futebol inflável) e Formiga (entrega de medalhas e figurinhas).

A área externa do museu será transformada em um espaço recreativo com diversas estações temáticas que homenageiam grandes jogadores do futebol. As crianças poderão participar de atividades em campinhos com diferentes formatos, jogos de pebolim, futebol de botão e tamancobol, além de brincadeiras em uma quadra inflável.

continua após a publicidade

Museu do Futebol terá programação gratuita de Dia das Crianças (Foto: Nilton Fukuda)

Mais sobre o Museu do Futebol

Para visitar o museu em dias regulares, o ingresso custa R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia), com gratuidade para crianças até 7 anos. Às terças-feiras, a entrada é gratuita para todos os visitantes. O estacionamento com Zona Azul Especial custa R$ 6,67 por três horas.



A instituição possui salas expositivas que proporcionam aos visitantes experiências sensoriais e conhecimento sobre a importância do futebol no Brasil, tratando-o como patrimônio cultural e parte da identidade nacional

O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. A gestão é realizada pelo IDBrasil Cultura, Educação e Esporte, uma Organização Social de Cultura.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas