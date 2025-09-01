menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Destino de medalhão da Seleção Brasileira surpreende: ‘Só o tempo dirá’

Jogador está de mudança para o futebol turco

Seleção Brasileira posa para foto oficial antes do jogo contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
imagem cameraSeleção Brasileira posa para foto oficial antes do jogo contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/09/2025
15:10
  • Matéria
  • Mais Notícias

O goleiro Ederson, medalhão da Seleção Brasileira, não é mais jogador do Manchester City. Em uma transferência que inicialmente se encaminhava para o Galatasaray, o goleiro acabou acertando com o maior rival, o Fenerbahçe, ambos da Turquia. As informações foram divulgadas pelo jornal "The Guardian", nesta segunda-feira (1).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O movimento da carreira do jogador repercutiu nas redes sociais. Internautas se surpreenderam com o novo destino do brasileiro, e até criticaram a ida ao time turco. Além de críticas diretas, alguns torcedores ainda aproveitaram o momento para provocar os fãs do goleiro.

Ederson foi comparado a Alisson, que chega a chega a sétima temporada como titular do Liverpool. Ele ainda mantém o posto de primeiro arqueiro da Seleção Brasileira, enquanto o novo reforço do Fenerbahçe foi esquecido na nova lista de Carlo Ancelotti. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Saída de Ederson do Manchester City

A janela de transferências na Inglaterra se encerra nesta segunda-feira (1º), o que obriga o City a acelerar a regularização da documentação de Gianluigi Donnarumma. O italiano de 26 anos deixou o PSG, atual campeão europeu, para assumir a titularidade dos Cityzens.

Somente após a confirmação oficial da chegada dele, o clube inglês autorizará a saída de Ederson, em cumprimento às exigências do Fair Play Financeiro. Na Turquia, a janela segue aberta até 11 de setembro.

continua após a publicidade

O Fenerbahçe pagará 14 milhões de euros pelo brasileiro de 32 anos, que defende o City desde 2017. Na época, o clube inglês desembolsou 35 milhões de euros ao Benfica pela contratação. Antes disso, o goleiro passou por Rio Ave e Ribeirão, ambos de Portugal, além de ter sido formado nas categorias de base do São Paulo, no Brasil.

Ederson - campeão da Champions 2022/2023
Ederson levantou a taça da Champions League de 2022/2023 com o Manchester City (Foto: Paul Ellis/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias