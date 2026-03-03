Flamengo se despede do técnico Filipe Luís; veja a nota

O Flamengo se despediu, no fim da manhã desta terça-feira (3), do técnico Filipe Luís. O treinador foi demitido do clube após a vitória por 8 a 0 diante do Madureira, que garantiu a classificação do time da Gávea para a final do Campeonato Carioca. Em suas redes sociais, o clube carioca agradeceu o trabalho prestado pelo treinador.

continua após a publicidade

- O Clube de Regatas do Flamengo agradece a Filipe Luís por toda a dedicação e conquistas ao longo dessa jornada como treinador. Desejamos sucesso na sequência da carreira - publicou o Flamengo.

Como foi a demissão de Filipe Luís no Flamengo

Filipe Luís foi demitido do Flamengo após a coletiva de imprensa do jogo contra o Madureira. Ao sair do auditório do Maracanã, o treinador foi chamado por José Boto, diretor de futebol rubro-negro. Em reunião que durou menos de 30 minutos, o dirigente português comunicou ao técnico a decisão, que partiu do presidente Bap. Filipe Luís foi pego de surpresa.

continua após a publicidade

Filipe Luís em coletiva após a vitória do Flamengo sobre o Madureira (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Além de Filipe, funcionários do Flamengo também foram pegos de surpresa. Um deles, em contato com a reportagem do Lance!, afirmou que não havia indícios de que uma mudança aconteceria neste momento, principalmente após a goleada por 8 a 0 diante do Madureira.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Flamengo arcará com salários do treinador

Até que Filipe Luís arrume um novo clube, o Flamengo seguirá pagando os salários do treinador, segundo informação da "Espn". Esse acordo foi assinado na renovação de contrato no fim do ano passado. O vínculo do treinador com o clube carioca ia até o fim de 2027.

Números de Filipe Luís como técnico do Rubro-Negro

Supercampeão como jogador, Filipe Luís também cravou o seu nome na história do clube como treinador. No total, são 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.