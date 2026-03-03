Flamengo se despede do técnico Filipe Luís; veja a nota
Treinador deixa o clube após dois vice-campeonatos neste início do ano
O Flamengo se despediu, no fim da manhã desta terça-feira (3), do técnico Filipe Luís. O treinador foi demitido do clube após a vitória por 8 a 0 diante do Madureira, que garantiu a classificação do time da Gávea para a final do Campeonato Carioca. Em suas redes sociais, o clube carioca agradeceu o trabalho prestado pelo treinador.
- O Clube de Regatas do Flamengo agradece a Filipe Luís por toda a dedicação e conquistas ao longo dessa jornada como treinador. Desejamos sucesso na sequência da carreira - publicou o Flamengo.
Como foi a demissão de Filipe Luís no Flamengo
Filipe Luís foi demitido do Flamengo após a coletiva de imprensa do jogo contra o Madureira. Ao sair do auditório do Maracanã, o treinador foi chamado por José Boto, diretor de futebol rubro-negro. Em reunião que durou menos de 30 minutos, o dirigente português comunicou ao técnico a decisão, que partiu do presidente Bap. Filipe Luís foi pego de surpresa.
Além de Filipe, funcionários do Flamengo também foram pegos de surpresa. Um deles, em contato com a reportagem do Lance!, afirmou que não havia indícios de que uma mudança aconteceria neste momento, principalmente após a goleada por 8 a 0 diante do Madureira.
Flamengo arcará com salários do treinador
Até que Filipe Luís arrume um novo clube, o Flamengo seguirá pagando os salários do treinador, segundo informação da "Espn". Esse acordo foi assinado na renovação de contrato no fim do ano passado. O vínculo do treinador com o clube carioca ia até o fim de 2027.
Números de Filipe Luís como técnico do Rubro-Negro
Supercampeão como jogador, Filipe Luís também cravou o seu nome na história do clube como treinador. No total, são 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos.
