Desimpedidos adquire transmissão da Série B e acerta retorno de lenda do canal

A Série B do Campeonato Brasileiro, que começa nesta sexta-feira (4), terá a transmissão do Desimpedidos, marca de entretenimento esportivo da NWB. O acordo foi selado pela Ola Sports diretamente com a Liga Forte União (LFU) e a Libra, representantes dos clubes que atualmente disputam a Segunda Divisão nacional. Para o torneio, o canal terá o retorno do narrador e apresentador Chico Pedrotti.

O público, incluindo os mais de 10 milhões de fãs do Desimpedidos, poderá assistir às partidas no YouTube da marca de conteúdo, que pretende seguir a fórmula que revolucionou a produção de conteúdo sobre futebol nas redes sociais. Com um humor marcado pela originalidade, o Desimpedidos se tornou o canal esportivo mais popular da América Latina.

Chico de volta ao Desimpedidos na Série B

A primeira atração será o influenciador e narrador Chico Pedrotti, apresentador que está na memória dos fãs do Desimpedidos e marcou época no canal ao lado de Fred Bruno. Ele é a primeira contratação da Ola Sports para o casting que será a identidade do canal na missão de entregar conteúdos esportivos com muita criatividade e irreverência.

A Ola Sports é uma holding brasileira formada pelo multitarefas Antonio Tabet (consagrado em projetos como o Porta dos Fundos, Desimpedidos, Kibeloco e My News), Marcos Motta (reconhecido advogado do meio esportivo com contribuições para a Lei Pelé e Lei Geral do Desporto Brasileiro) e pela agência de conteúdo On The Nose de André Barros, fundador do Desimpedidos.

- A recente abertura das Ligas para novos players de transmissão de direitos abre a possibilidade de diferentes narrativas sobre o evento, construindo assim um produto muito mais forte e com uma conexão mais legítima com o fã do esporte. Começar esse projeto junto com o Desimpedidos busca exatamente essa diferente narrativa e a aproximação com o torcedor contando de forma única a história de cada jogo - disse Andre Barros.

