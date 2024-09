Vini Júnior é um dos jogadores mais criticados da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 14:13 • Rio de Janeiro

Grande esperança ofensiva da Seleção Brasileira, Vini Jr. foi um dos principais nomes cobrados após o revés diante do Paraguai, por 1 a 0, na última terça (9). O atacante titular do Real Madrid e forte candidato a bola de ouro virou manchete em grandes jornais internacionais. Veja;

➡️Vini Jr. manda recado à torcida brasileira após atuação contra o Paraguai: ‘Não é tão fácil’

A principal crítica a Vini Jr. é o contraste entre as atuações por Real Madrid e Seleção Brasileira: pelo time nacional, o atacante tem mais dificuldade de assumir um papel de protagonismo comum no futebol espanhol.

- O Brasil à beira do abismo. Vinicius Júnior voltou a desparecer. Se o Brasil quiser aspirar grandes coisas, precisa da melhor versão do astro do Real Madrid. - Trechos de matéria do jornal espanhol 'AS'.

- O Brasil é o quinto e agradece que muitas equipes se classificam para a Copa. São quatro derrotas em oito jogos, a equipe tem a bola, mas o sistema coletivo não funciona. Tudo se trata de buscar o Vini Júnior e o Rodrygo para que eles desequilibrem no mano a mano - trecho de matéria no diário 'Olé', jornal argentino.