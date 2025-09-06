TH Joias teria usado franquia do Flamengo para lavar dinheiro, diz MP

O deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, é suspeito de lavagem de dinheiro por meio de uma franquia de loja do Flamengo. O estabelecimento, localizado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, teria sido adquirido pelo deputado e usado para ocultar capitais do tráfico. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) aponta que o faturamento registrado pela loja seria incompatível com a atividade comercial, levantando indícios de que o local funcionava como fachada para movimentações ilícitas.

— Ele se utiliza de uma loja, uma franquia, que vende produtos de um clube muito popular, para lavar dinheiro. Há um indicativo concreto de que essa loja é utilizada, porque o volume de dinheiro que circula por ali é incompatível com que uma loja venderia — afirmou o procurador-geral de Justiça do RJ, Antonio José Campos Moreira.

Além da suspeita envolvendo a loja do Flamengo, o MPRJ apura indícios de corrupção ligados ao caso, incluindo uma suposta oferta de propina a policiais feita por intermédio de um advogado.

TH Joias foi preso na quarta-feira (3) durante a Operação Bandeirantes, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-RJ). A ação ocorreu em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e aponta que o parlamentar teria intermediado diretamente a compra e venda de drogas e armas de uso restrito em parceria com membros de facções criminosas.

Além dele, outras quatro pessoas foram denunciadas pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e comércio ilegal de armas. As investigações indicam que TH Joias atuava tanto em favor do Comando Vermelho (CV) quanto do Terceiro Comando Puro (TCP), organizações rivais que disputam o controle de comunidades no Rio.

A defesa de TH Joias, em nota ao “G1”, declarou que: — considera absurdas as acusações que vêm sendo reiteradas contra ele. Trata-se de uma repetição de fatos já explorados anteriormente, em claro movimento de perseguição política a um representante legítimo do povo do Rio de Janeiro. Até o presente momento, a defesa não teve acesso integral aos autos, o que evidencia a violação do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Reafirmamos nosso compromisso em esclarecer todos os pontos e demonstrar a total inocência do deputado.

O Lance! tenta contato com a defesa do parlamentar e mantém o espaço aberto para manifestações sobre o caso.