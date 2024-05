JK e Vivi têm uma filha juntos (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 17:09 • São Paulo (SP)

O ano não está sendo tranquilo para o casal John Kennedy e Vivi Barros. Depois de mais de um mês das polêmicas envolvendo uma festa na concentração do Fluminense, que teria custado o relacionamento de John Kennedy com a influenciadora Vivi Barros, o jogador voltou a postar registros com a influenciadora.

No caso, em seu Instagram, mostrou algumas caneleiras novas. Entre elas, uma com uma foto do casal e da sua filha juntos.

Ao que tudo indica, na época, o suposto término teria partido da própria esposa de JK. Após o anúncio da suspensão do jogador na época, Vivi chegou a compartilhar uma mensagem enigmática em seu Instagram, dizendo que 'cicatrizes ficam como testemunhas silenciosas do que foi dito'.

➡️O mata-mata da Copa do Brasil está pegando fogo! Faça já a sua aposta no Lance! Betting

Mas não foi a primeira crise de John Kennedy com a companheira. Em fevereiro, os dois trocaram unfollows nas redes sociais e a influenciadora teria dado a entender que o relacionamento tinha chegado ao fim. Na época, até suposições de traição teriam surgido.

Veja o registro postado por John Kennedy nas redes sociais: