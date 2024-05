Fluminense renova com Diniz até o final de 2025

Diniz renova com o Fluminene até o final de 2025 (Foto: Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 22:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense renovou o contrato de Fernando Diniz até o final de 2025. O anúncio foi feito pelo presidente Mário Bittencourt em entrevista coletiva após a vitória contra o Sampaio Corrêa.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Gostaria de anunciar que na data de hoje a gente teve o prazer de assinar a renovação do contrato do Fernando até o final de 2025. É um projeto nosso, um projeto de longevidade, de estabilidade do trabalho. O clube está muito feliz não só com o trabalho, mas com a relação que a gente tem que transcende essa questão do trabalho. A gente já vinha conversando há bastante tempo, já vinha projetando isso e hoje eu tenho a alegria, a felicidade de poder dizer que a gente está renovando até o final de 2025 com o nosso treinador campeão de Libertadores e estadual, que já nos deu tantas alegrias, continua nos dando, e que eu tenho certeza que continuará dando à nossa torcida, ao nosso clube e especialmente porque a gente tem muito prazer, muita alegria em fazer o Fluminense ter esse treinador — anunciou o presidente Mário Bittencourt

Diniz também comentou a renovação. Ao final de 2025, o técnico do Fluminense terá três anos de trabalho no comando do clube.

- Eu me sinto em casa. Desde a minha primeira vez, quando eu vim aqui, foi uma casa que sempre me acolheu bem. 2019 também me acolheu muito bem. E que continuou a estar cá, com mais, numa palavra como eu falo agora, coisa mais harmônica, mais estável, mais estruturada. A gente conseguiu coisas importantes com o trabalho de muitas mãos. Um dos personagens mais importantes é o próprio presidente, que toma risco, que trabalha muito, e que entrega o melhor para o clube - disse Diniz.

Fernando Diniz está no Fluminense desde maio de 2022. Além disso, é a segunda passagem do técnico no Tricolor, que comandou a equipe em 2019. Somando as temporadas o treinador tem 90 vitórias, 40 empates e 52 derrotas em 182 jogos.

Fluminense se classificou às oitasvas da Libertadores (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

Pelo Fluminense, o Diniz conquistou o Carioca e a Libertadores de 2023, e a Recopa de 2024.