Conheça Matheus Reis, joia do Fluminense com dupla cidadania e especulado por gigantes europeus

Escrito por João Brandão • Publicada em 24/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Aos 17 anos, Matheus Reis é tratado como uma das principais apostas do Fluminense para o futuro, O talento do jovem também desperta o interesse de gigantes da Europa, como Manchester City, Chelsea e Mônaco.

O Lance! traz o perfil de uma das maiores promessas do futebol brasileiro e de um atleta que pode vir a ser a próxima grande venda do país. Da personalidade ao crescimento na carreira, você saberá quem é a joia que desponta na base.

QUEM É A JOIA?

Nascido no México, Matheus Reis possui dupla cidadania, mas não fala espanhol por ter vindo para o Brasil muito cedo. Além disso, o atleta vem atuando nas categorias de base com a camisa da Seleção Brasileira.

O jovem chegou ao Tricolor em 2019 quando tinha apenas 12 anos. Caso seja negociado, o Fluminense terá direito ao valor integral de uma futura venda, uma vez que o clube tem direito a totalidade do percentual como formador.

Embora não seja um dos jogadores mais brincalhões de Xerém no dia a dia, a joia é vista como uma pessoa mais centrada e dedicada. Sem o jeitão de moleque que é comum. Isso não quer dizer que Matheus Reis também seja uma pessoa introvertida. A promessa possui uma amizade forte com outros companheiros da base, principalmente com Gorgulho, Isaque e Riquelme Felipe.

Matheus Reis foi titular na decisão da Copa do Brasil Sub-17 (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense FC)

DESTAQUE DA BASE

Além do bom futebol, a joia de 17 anos também se destaca pelas mudanças de visuais Enquanto utilizou tranças no cabelo em parte da temporada, o meia-atacante resolveu renovar o penteado e voltou a usar o black power.

Na atual temporada, Matheus Reis participou da conquista da Copa do Brasil Sub-17 com o Fluminense em cima do São Paulo. Na competição, o camisa sete marcou o único gol na partida de ida das oitavas de final contra o América-MG, fora de casa.

Por conta de seu desempenho, o meia-atacante treina vez ou outra com a equipe profissional sob olhares do técnico Fernando Diniz. Em 2024, o atleta foi relacionado e ficou no banco de reservas contra o Corinhtians, o que não é um fato inédito. No Brasileirão do ano passado, o jovem já esteve entre os relacionados nos duelos contra Cuiabá e Bahia.

Matheus Reis em ação por um jogo do Brasileirão Sub-20 (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense FC)

Resta saber quando Matheus Reis fará sua estreia pela equipe profissional do Fluminense e por quanto tempo os torcedores poderão desfrutar de mais um talento formado em Xerém. Até porque a cobiça de fora já é grande.