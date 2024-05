Endrick compartilhou o registro nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 12:58 • São Paulo (SP)

Depois das últimas semanas serem conturbada envolvendo Endrick, Gabrielly Miranda (sua namorada) e algumas polêmicas envolvendo a mãe do jogador, o atleta do Palmeiras e a modelo estamparam uma campanha da New Balance - patrocinadora da joia.

A postagem foi feita nas redes sociais dos dois. Na campanha, é possível notar o casal com um conjunto de moletom da marca no mesmo estilo. Ao que tudo indica, o ensaio foi feito nas arquibancadas de um estádio.

A New Balance é a marca esportiva que representará Endrick nos próximos anos. O contrato com o futuro jogador do Real Madrid vai até 2028.

➡️ As melhores e mais variadas ofertas para o Brasileirão estão no Lance! Betting! Abra já a sua conta!

Após o término do último contrato com a Nike, Endrick recebeu propostas de diversas empresas. Um dos motivos da preferência pela marca norte-americana é o status que Endrick terá internamente. Mesmo com 17 anos, já era visto que ele seria um dos grandes nomes da marca, funcionando quase como um embaixador - o que dificilmente aconteceria na Nike ou Adidas, por exemplo.

Veja a divulgação da campanha feita pelo jogador e por Gabrielly Miranda: