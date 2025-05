Denílson se manifesta após anunciar que seria o técnico da Seleção Brasileira

Denílson se manifestou pela primeira vez após supostamente revelar que seria o novo técnico interino da Seleção Brasileira nas redes sociais. A publicação foi ao ar na última quarta-feira (7) e mobilizou a web. Um dia depois, o ex-jogador explicou que tudo se tratava de uma brincadeira do humorista Maurício Meirelles.

O comediante tem um quadro, dentro do próprio show de comédia, que se chama "Web Bullying". Nele, Maurício entra nas redes sociais do convidado e realiza publicações humoristicas. No caso de Denílson, a brincadeira foi especular sobre uma possível chegada do ex-jogador ao comando técnico da Seleção Brasileira. Veja o post abaixo:

- Esse denilson de 2002 nunca imaginaria que estaría hj sendo chamado pra ser o técnico interino da seleção brasileira de futebol!!! Isso é uma convocação. Não pude dizer não. É pelo meu país. Conto com o apoio de todos vocês - diz a publicação do ex-jogador.

Denílson explica brincadeira

Durante uma aparição do programa "Globo Esporte", o ex-jogador desmentiu a publicação e assumiu que participou do quadro do humorista. Vale destacar, que antes mesmo da manifestação pública do pentacampeão, alguns internautas já apontavam a possível brincadeira de Maurício Meirelles.

Seleção sem técnico

A revelação da brincadeira deu continuidade a indefinição da CBF para o novo comandante da Seleção Brasileira. O Brasil segue sem um comando técnico desde a saída do treinador Dorival Júnior, em abril deste ano. Ele caiu do cargo após sofrer uma derrota categória para a Argentina por 4 a 1, no último dia 25 de março, no Estádio Monumental, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Após ser demitido da Seleção Brasileira, Dorival Júnior assumiu o comando da equipe do Corinthians. Ele está no cargo do clube paulista desde o último dia 28 de abril.