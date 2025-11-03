Denílson se junta a campanha que alerta sobre riscos climáticos ao futebol

Nesta segunda-feira (3), o pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, Denílson anunciou uma parceria com o Terra FC, campanha global que alerta para os riscos que a crise climática representa ao esporte. Através das redes sociais, o comentarista chamou atenção para o impacto que as mudanças climáticas trazem e ainda podem trazer ao futebol.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Flamengo briga para não ser rebaixado! Muita gente acha que o Sport já caiu, mas se o outro rubro-negro acha que está livre, está enganado. Os eventos climáticos, como enchentes e calor intenso, podem acabar com o nosso jogo. É desse rebaixamento que a gente deveria estar falando - comenta o ex-atleta no vídeo em suas redes sociais.

Segundo um estudo encomendado pelo Terra FC, 78% dos clubes das Séries A, B e C estão localizados em municípios com alto risco de eventos climáticos severos nos próximos 25 anos. A cidade do Rio de Janeiro apresenta alto risco para inundação de rios, inundações urbanas e inundação costeira, além de risco médio a ondas de calor e incêndios florestais. Ao lado de Belém (PA) e São João del Rei (MG), está entre as cidades com os maiores riscos de vários tipos de eventos climáticos severos.

continua após a publicidade

- Quando a gente fala em rebaixamento, o torcedor já fica com o coração apertado! Mas a campanha mostra um problema muito maior. Ver que o futebol, os clubes e os estádios da maior parte dos times brasileiros estão em risco por eventos climáticos faz a gente pensar. O Terra FC tá trazendo um alerta importante, e eu estou junto nessa pra mostrar que ainda dá tempo de virar esse jogo - afirma Denílson.

Denílson aponta para prejuízos nos próximos anos

Denilson também destacou que as perdas no valor de mercado dos clubes se aproximam de R$ 70 bilhões nos próximos 25 anos. Este valor é 14 vezes maior que o valor de mercado atual do Flamengo, hoje o time mais valioso do Brasil.

continua após a publicidade

Os danos financeiros não serão apenas dos impactos nas atividades dos times e no andamento de campeonatos. Envolvem, também, prejuízos à infraestrutura dos estádios, aumento dos custos de manutenção, redução de bilheteria e diminuição de premiações.