Denílson reprova atitude de Hulk em Atlético-MG x Palmeiras: ‘Reclama muito’

Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 16:55 • Rio de Janeiro

O ex-jogador, Denílson, não gostou da atitude de Hulk na partida entre Atlético-MG e Palmeiras, pelo Brasileirão. O atacante acabou expulso por reclamação e foi criticado pelo comentarista pela sua postura com a arbitragem.

- O Hulk já há algum tempo reclama muito acintosamente com a arbitragem. Eu acho que o Hulk tem que tirar um pouco o pé nesse sentido da reclamação.

Durante o programa "Jogo Aberto", Denílson elogiou Hulk como atleta.

- Ele é um fenômeno. Ele é um dos melhores jogadores que nós temos no futebol brasileiro. Ontem, ele deu uma arrancada lá passando por cima de todo mundo e eu falei, caramba, realmente ele como atleta, ele vem jogando muito bem nesse período que ele está no futebol brasileiro. Mas ele precisa se controlar um pouquinho mais.

Denílson ainda avaliou o lado da arbitragem em situações como essa.

- Alguns árbitros tem um pouquinho mais de paciência. Assimila melhor, tenta buscar ali um diálogo com o atleta e outros árbitros não tem paciência, que é o caso do Rodrigo, que acabou dando um cartão amarelo para ele e, na súmula, ele fala que quando tem a disputa de bola do Hulk ali no meio de dois jogadores do Palmeiras, o Hulk já levanta falando, apita rápido, por que que não pinta? Então, o jeito que o Hulk levanta, gritando com o árbitro, vem o amarelo, que incomodou o árbitro.