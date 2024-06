Sormani defende expulsão de Hulk contra o Palmeiras e faz dura crítica ao atacante

Sormani concordou com a expulsão de Hulk em Atlético-MG x Palmeiras (Foto: Reprodução/ESPN)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 16:41 • Belo Horizonte (MG)

O cartão vermelho aplicado a Hulk, em Atlético-MG x Palmeiras, dividiu opiniões na última segunda-feira (18). Para o jornalista Fábio Sormani, o atacante foi "corretamente expulso" na Arena MRV. Nas redes sociais, o comentarista classificou a atitude do jogador como "condenável".

- O que o Hulk fez foi errado e condenável. Por isso foi corretamente expulso. Não se pode agir assim diante de uma autoridade. Sociedade sem regras não funciona. Se quem as aplica as faz mal, vamos substituí-las. Mas de maneira civilizada e de acordo com as regras. Jamais na truculência - criticou.

Hulk disputou uma bola com dois jogadores do Palmeiras, e reclamou com o árbitro sobre o lance. Rodrigo Pereira de Lima aplicou amarelo ao jogador, que contestou a decisão e recebeu o segundo cartão na sequência. Com um a menos desde os 30' do primeiro tempo, o Atlético-MG foi goleado por 4 a 0.