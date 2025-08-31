Corinthians e Palmeiras ficaram no empate por 1 a 1, na Neo Química Arena, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. A partida deste domingo (31) ficou marcada pelo reencontro da Fiel com Carlos Miguel, ex-goleiro do Timão, que atualmente defende as cores do rival.

A reação não foi muito diferente do esperado. Os presentes no estádio vaiaram o ex-jogador do Corinthians, com gritos de mercenário, e coro por Hugo Souza. A Fiel gritou o nome do goleiro convocado para a Seleção Brasileira, que comentou o 'climão' e desejou sorte ao amigo.

— É normal o que aconteceu, mas faz parte, desejo toda sorte ao Miguel, além de um companheiro, é um amigo. Espero que ele vá muito bem, que possa desempenhar a carreira dele da melhor forma possível — disse o goleiro do Timão em entrevista ao 'Premiere', após o jogo.

Carlos Miguel foi vaiado pela Fiel (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Dificuldades no Corinthians

Foi o sétimo jogo entre os rivais nesta temporada. O clube alvinegro entrou em campo com desfalques de peso, como Carrillo e Yuri Alberto. Hugo Souza valorizou a entrega do Timão e elogiou a postura da equipe no Derby.

— A motivação é sempre a mesma, no Derby a motivação vai lá em cima. Viemos de dois jogos pesados, estamos sem jogadores importantes, mas conseguimos superar as ausências, fazer um grande jogo, queríamos muito a vitória, mas acredito que fizemos o nosso melhor — analisou o goleiro.

Hugo Souza vira a chave para defender a Seleção Brasileira. O goleiro foi convocado por Carlo Ancelotti para vestir a amarelinha nesta Data Fifa, com confrontos contra Chile, no Rio de Janeiro, e Bolívia, em El Alto.

— Tenho certeza que será importante, para que a gente recupere alguns jogadores, descansar também. Eu não, graças a Deus, vou para mais um período de convocação, estou muito feliz por esse momento, por tudo que estou vivendo, e vamos para mais uma Data Fifa com muita garra para dar o melhor com a camisa da Seleção Brasileira — completou o goleiro.