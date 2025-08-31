menu hamburguer
Corinthians

Hugo Souza avalia reação de torcida do Corinthians em reencontro com Carlos Miguel

Goleiro do Timão foi enaltecido pela Fiel, ao contrário do rival

Torcida vaiou Carlos Miguel antes do Derby (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 31/08/2025
20:58
  Matéria
  Mais Notícias

Corinthians e Palmeiras ficaram no empate por 1 a 1, na Neo Química Arena, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. A partida deste domingo (31) ficou marcada pelo reencontro da Fiel com Carlos Miguel, ex-goleiro do Timão, que atualmente defende as cores do rival.

A reação não foi muito diferente do esperado. Os presentes no estádio vaiaram o ex-jogador do Corinthians, com gritos de mercenário, e coro por Hugo Souza. A Fiel gritou o nome do goleiro convocado para a Seleção Brasileira, que comentou o 'climão' e desejou sorte ao amigo.

— É normal o que aconteceu, mas faz parte, desejo toda sorte ao Miguel, além de um companheiro, é um amigo. Espero que ele vá muito bem, que possa desempenhar a carreira dele da melhor forma possível — disse o goleiro do Timão em entrevista ao 'Premiere', após o jogo.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Carlos Miguel foi vaiado pela Fiel (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Dificuldades no Corinthians

Foi o sétimo jogo entre os rivais nesta temporada. O clube alvinegro entrou em campo com desfalques de peso, como Carrillo e Yuri Alberto. Hugo Souza valorizou a entrega do Timão e elogiou a postura da equipe no Derby.

— A motivação é sempre a mesma, no Derby a motivação vai lá em cima. Viemos de dois jogos pesados, estamos sem jogadores importantes, mas conseguimos superar as ausências, fazer um grande jogo, queríamos muito a vitória, mas acredito que fizemos o nosso melhor — analisou o goleiro.

Hugo Souza vira a chave para defender a Seleção Brasileira. O goleiro foi convocado por Carlo Ancelotti para vestir a amarelinha nesta Data Fifa, com confrontos contra Chile, no Rio de Janeiro, e Bolívia, em El Alto.

— Tenho certeza que será importante, para que a gente recupere alguns jogadores, descansar também. Eu não, graças a Deus, vou para mais um período de convocação, estou muito feliz por esse momento, por tudo que estou vivendo, e vamos para mais uma Data Fifa com muita garra para dar o melhor com a camisa da Seleção Brasileira — completou o goleiro.

