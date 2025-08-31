Confusão entre Memphis e Gustavo Gómez em Corinthians x Palmeiras viraliza

Corinthians e Palmeiras empataram em 1 a 1, neste domingo (31), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, um atrito entre Memphis e Gustavo Gómez viralizou nas redes sociais.

O lance aconteceu na reta final da partida. O cronômetro marcava x minutos, quando o camisa 10 do Timão sofreu uma falta do zagueiro adversário. Após cair no chão, o holandês deixou o pé elevado e Gustavo Gómez aproveitou a deixa para agarrá-lo.

O zagueiro do Palmeiras demorou a soltar o pé do adversário. Memphis chegou a ficar de pé, e mesmo assim, Gustavo Gómez não o soltou. A situação incomodou o atacante, que partiu pra cima do adversário. Os ânimos foram acalmados pelo árbitro Ramon Abatti Abel, que também puniu os atletas com cartão amarelo. Veja repercussão do lance abaixo:

Como foi Corinthians x Palmeiras?

O Palmeiras teve a primeira oportunidade da partida. Com cinco minutos no relógio, Vitor Roque recebeu em profundidade, cortou a marcação de Charles dentro da área, finalizou, mas a bola foi para fora. O Verdão foi melhor no início de jogo, pressionou a saída do Corinthians e teve mais a posse.

O volume de jogo do Palmeiras surtiu efeito. Com 13 minutos, Chalres derrubou Flaco López na área e o árbitro assinalou pênalti. Vitor Roque cobrou forte no canto superior esquerdo e abriu o placar para o Verdão.

O Palmeiras dominava as ações do duelo, contra um Corinthians que procurava ímpeto para atacar o adversário, mesmo de forma desordenada, e o empate veio em uma das raras falhas do Verdão. Após cobrança de falta de Garro, Gustavo Henrique cabeceou para dentro da área e Piquerez acabou completando contra o próprio gol. A arbitragem checou um possível impedimento, mas validou o lance.

O Verdão ficou na bronca com a arbitragem. Aos 37 minutos, após cruzamento de Piquerez, a bola pegou no braço de André Ramalho, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. A partida foi ao intervalo com o placar empatado.

A segunda etapa teve um roteiro diferente do primeiro tempo, com o Corinthians tendo as melhores chances. Em boa jogada de Gui Negão, Garro encontrou Maycon na entrada área, que finalizou, mas a bola passou por cima do travessão. Na sequência, o argentino tabelou com Memphis, mas chutou nas mãos de Weverton.

O Palmeiras passou a jogar em transição, e foi assim que teve sua primeira chance no segundo tempo. Em contra-ataque, Maurício saiu cara a cara com Hugo Souza, finalizou e o goleiro do Timão fez boa defesa.

Perto do fim, a partida ficou equilibrada. O Corinthians teve uma chance com Memphis, de falta, e o Palmeiras apostou nos contra-ataques. No fim, o jogo se encaminhou para o empate, no último encontro entre os rivais neste ano.