Dorival admite elenco curto no Corinthians e descarta reforços: ‘Assunto morreu’

O Corinthians entra na Data Fifa com uma sequência de três jogos sem derrotas. Neste domingo (31), o Timão ficou no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, na Neo Química Arena. Dorival Júnior lamentou os desfalques recorrentes da equipe e disse que viu uma evolução.

— Isso tem acontecido desde que cheguei, eu não tive a equipe que, teoricamente, poderia se dizer titular, em campo. Em todos os momentos tivemos problemas, desde minha primeira partida aqui dentro. Eu tento me lembrar, mas acho que só tivemos a equipe completa, os titulares e quem disputa posição, em uma partida e meia, isso dificulta consideravelmente porque temos uma equipe que está se estruturando desde o ano passado, estamos um contexto diferente de quem está lutando na parte de cima da tabela — disse o treinador do Timão em entrevista coletiva após o empate no Derby.

Atualmente, Dorival Júnior não pode contar com Yuri Alberto, Carrillo e Matheuzinho, jogadores considerados titulares no departamento médico. Mesmo assim, o Timão venceu o Athletico Paranaense no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O treinador valorizou a parceria com o torcedor.

— Temos sobrevivido, conseguindo bons resultados com superação, acho que o torcedor está começando a entender o que vem acontecendo com o time neste ano, em relação desse entendimento, o apoio tem sido muito importante para conseguir uma sustentação no Campeonato Brasileiro — finalizou o técnico.

Dorival Júnior falou sobre momento do Timão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Transfer Ban

O Corinthians foi punido pela Fifa e não pode contratar por três janelas de transferências. A única forma de reparar o problema é se chegar a um acordo com o Santos Laguna, pela contratação de Félix Torres. O Timão está devendo R$ 33 milhões ao clube mexicano.

Dorival Júnior, que sempre pediu quatro reforços nesta janela de transferências, declarou que não espera novos jogadores, e disse que a antiga expectativa é assunto encerrado.

— Sobre o transfer eu não posso falar nada, é com Fabinho, diretoria, mas sobre contratações eu tenho a consciência e entendimento que não vá acontecer, a partir daí o assunto morreu e vamos cuidar para fazer nosso melhor — disse o técnico