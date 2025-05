O Cruzeiro venceu o Fortaleza por 2 a 0 neste domingo (25), no Castelão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Atuando como camisa 10, Gabigol deu duas assistências e foi o grande destaque da partida.

Mesmo com uma atuação impecável, o craque do Cabuloso saiu de campo aos 20 minutos do segundo tempo. No programa Fechamento SporTV, o ex-jogador Denilson cornetou Leonardo Jardim por tirá-lo de campo tão cedo e gerou debate na mesa.

- Nessa história do Gabigol, eu acho que falta um pouco de sensibilidade do treinador. O jogo tava controlado para o Cruzeiro, né? Até para dar confiança, falta sensibilidade, tira com 35 (do segundo tempo), pô. Pode ver o semblante do Gabigol saindo - disse Denílson.

Na mesa, Alexandre Lozetti trouxe um contraponto da decisão de Leonardo Jardim de tirar o Gabigol com tanto jogo pela frente.

- Pode ter mais a ver do que com quem entrou do que com quem saiu. O Eduardo fez dois gols no meio de semana contra o Vila Nova. Depois do jogo que ele fez em Goiânia, classificando o Cruzeiro, eu não posso botar ele com 35. Talvez tenha a ver com isso - comentou Lozetti.

Gabigol vira assunto na web durante Fortaleza x Cruzeiro

Com participação direta nos dois gols do Cruzeiro na vitória sob o Fortaleza, Gabigol tem jogado de maneira diferente sob o comando de Leonardo Jardim. Camisa 9 de ofício, o jogador tem atuado mais recuado, quase como um camisa 10, fazendo dupla com Kaio Jorge.

Gabigol, atacante do Cruzeiro (Foto: Samuel Andrade/Cruzeiro)

Gabi, como gosta de ser chamado, deu duas assistências na vitória parcial do Cabuloso. Uma delas, para o segundo gol, foi digna de um 10 clássico. Torcedores de vários times ficaram impressionados e começaram a falar sobre o craque nas redes sociais. Veja abaixo.

O que vem por aí

O próximo jogo do Cruzeiro, de Gabigol, é contra o Union Santa Fé, da Argentina, pela última rodada da Copa Sudamericana. O Cabuloso já está eliminado do grupo E, e Leonardo Jardim deve aproveitar a partida para rodar o elenco.