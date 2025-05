Denílson aponta dificuldade de cavadinha usada por Memphis contra Mirassol

O ex-jogador Denílson analisou a cavadinha de Memphis na derrota do Corinthians para o Mirassol por 2 a 1, no último sábado (10), pela oitava rodada do Brasileirão. Na ocasião, o atacante holandês desperdiçou a cobrança após não conseguir enganar o goleiro Walter com o gesto.

Durante o programa "Fechamento", dos canais "Sportv", o pentacampeão do mundo apontou uma dificuldade extra da forma como o camisa 10 do Timão realizou a cavadinha. Denílson destacou a falta de velocidade do atleta ao realizar a cobrança, mas pontuou ser uma característica de Memphis. Ele comparou a cobrança pelo Corinthians com uma antigo feita pelo atleta na época do Lyon, da França.

- Tem um detalhe que reparo muito, quando acontece esse tipo de lance em uma partida que é se o jogador faz isso sempre. Ou se ele mudou o jeito de bater. No caso do Memphis, ele bateu do mesmo jeito que uma penalidade pelo Lyon - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- E tem mais. Esse tipo de cavadinha, que o Memphis tentou é mais complicada. Quando se faz tirando o peso da bola é mais fácil. Mas ele, dá uma freada na grama antes de finalizar. Esse tipo é mais complicado. É difícil. Acho que quando se faz uma cavadinha, o jogador tem ir correndo com mais velocidade para enganar o goleiro, e aí tirar a velocidade do chute. Mas ele não faz assim - concluiu.

Corinthians após a derrota

Mesmo sem o gol do camisa 10, o Corinthians conseguiu conquistar a vitória parcial sobre o Mirassol no primeiro tempo. Aos 51 minutos, o zagueiro Cacá conseguiu balançar as redes e colocaborou para uma redenção de Memphis. O holandês foi o responsável por acertar um cruzamento na medida para o companheiro subir mais alto que a defesa adversária e marcar.

No segundo tempo, a equipe do técnico Dorival Júnior retornou de forma displicente. Como resultado o time do interior paulista reagiu e marcou dois gols para conquistar a vitória. Os tentos aconteceram aos 4 e aos 19 minutos da etapa complementar, com Edson Carioca e Gabriel.

Com a derrota, o Corinthians estaciona na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Dorival Júnior volta a campo na próxima quinta-feira (15), contra o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana.