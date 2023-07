O Flamengo anunciou, na manhã desta quinta-feira (13), a rescisão do contrato de Arturo Vidal. O volante chileno fica livre no mercado e será anunciado como reforço do Athletico-PR nas próximas horas.



Com 36 anos, Vidal tinha vínculo com o clube rubro-negro até o fim da temporada, mas solicitou a rescisão para se transferir já nesta janela. Ele perdeu espaço no elenco e não vinha atuando por opção de Jorge Sampaoli.



