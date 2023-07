O jogador do Real Madrid Vinicius Junior, sofreu muito com o racismo na temporada passada, em especial o caso com a torcida do Valência. O jornal “El Mundo” divulgou vídeos do julgamento no qual o atacante dá o seu depoimento, envolvendo o episódio com a torcida do Mallorca, em que ele foi chamado de “macaco” pela torcida local.