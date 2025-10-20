Declaração de titular do Flamengo sobre Andreas Pereira viraliza: ‘Tirou onda’

O Flamengo venceu o Palmeiras, no último domingo (19), pela 29ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o lateral Emerson Royal elogiou a atuação da torcida rubro-negra, que lotou o Maracanã para apoiar a equipe na conquista da vitória. Além disso, ele também aproveitou para alfinetar o meia Andreas Pereira.

O atual jogador do Palmeiras teve uma passagem recente no Flamengo, que ficou marcada por um erro decisivo na final da Libertadores de 2021, protagonizada pelos dois clubes. Como resultado, Andreas foi marcado o jogo inteiro do último domingo (19) pelos torcedores do rubro-negro.

- Já vi grandes ambientes aqui desde que cheguei. Mas hoje, em si, foi algo que nunca tinha visto. Dentro de campo estava arrepiado. A torcida para gente é um fator fundamental, acredito que eles fazem diferença para a gente e dificultam a vida dos adversários. Porque jogar aqui, no Maracanã lotado, é difícil. O Andreas que o diga (risos) - disse o lateral, ao sair do estádio.

A declaração do jogador repercutiu entre os torcedores do Flamengo. Grande parte da torcida aprovou a fala do jogador e aproveitaram o momento para realizar mais provocações a Andreas Pereira. Veja a repercussão abaixo:

Flamengo x Palmeiras

O clube carioca aproveitou a vantagem de jogar dentro de casa o confronto para garantir mais três pontos na tabela de classificação. A vitória aconteceu por 3 a 2, com gols de Pedro, Arrascaeta e Jorginho. O resultado foi ótimo para a equipe de Filipe Luís, que igualou o número de pontos do rival alviverde na briga pelo título do Brasileirão.

Após a partida, ambas as equipes terminaram a 29ª rodada com 61 pontos. Contudo, o Palmeiras ainda detém o topo da tabela por conta de ser a equipe com o maior número de vitórias na temporada.