Lyanco faz declaração forte sobre confusão com torcedores do Atlético-MG

O zagueiro Lyanco usou as redes sociais para desabafar sobre a confusão envolvendo jogadores e torcedores do Atlético durante final da Sul-Americana no último sábado (22). O tumulto ocorreu durante a decisão por pênaltis na qual o Lanús saiu vencedor e campeão da competição.

O zagueiro Lyanco usou as redes sociais para desabafar sobre a confusão envolvendo jogadores e torcedores do Atlético durante final da Sul-Americana no último sábado (22). O tumulto ocorreu durante a decisão por pênaltis na qual o Lanús saiu vencedor e campeão da competição.

continua após a publicidade

Um torcedor gravou um vídeo exaltado xingando os jogadores do Galo, especificamente Biel que havia perdido um gol na prorrogação e desperdiçou sua cobrança nos pênaltis. A confusão deu início aí, quando o grupo de jogadores não relacionados estavam perto e se direcionaram para tirar satisfação e reagir às críticas.

A atitude dos atletas não foi bem vista pela maioria da massa atleticana que entendeu como falta de respeito e exagerado. Mesmo machucado, Lyanco é um dos líderes da equipe, e se manifestou em nome do grupo sobre a situação.

continua após a publicidade

"Estou aqui para falar sobre o que tem repercutido nos últimos dias, depois de um jogo tenso, nervoso para todo mundo. A gente sabe o quanto que vocês (torcedor) fizeram para estar lá. A gente sabe disso tudo, a gente está ciente disso tudo."

"O que aconteceu ali foi uma reação, não foi eu que comecei. Se eu não tivesse feito nada, ia estar todo mundo postando: "olha o time que não está unido, como que vai ganhar assim? Vocês tem que saber que da mesma forma que vocês cobram e xingam nervosos, a gente também… a gente se cobra individualmente e como grupo, e ali foi um momento que a gente estava como torcedor, na arquibancada, no calor do jogo.

continua após a publicidade

(Foto: Pedro Souza)

O jogador também criticou a atitude dos torcedores e saiu em defesa do atacante Biel:

"Agora, no meio do jogo, você tá torcendo ou o que? No meio do jogo, torce irmão, ficar falando besteira? Fica quieto. Aí, depois, quer reclamar e fica fazendo isso como uma reação nossa ao grupo de um cara que não queria perder pênalti, perder gol. Você acha que ele não queria ser herói do clube?"

No final, Lyanco ainda falou sobre seu respeito com o Atlético e o quanto defende o clube:

Em respeito ao clube, nunca deixei faltar nada. Faço e provo dentro de campo. Vocês sabem disso. O quanto já briguei por vocês. Há meses eu fui contra pessoas do nosso clube por conta do Atlético, da torcida, e hoje estou ouvindo falar que não respeito o torcedor e o clube. Nunca deixei de respeitar o clube.

Confira o pronunciamento completo de Lyanco:

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG