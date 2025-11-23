Atitude de Lyanco, do Atlético-MG, na final da Sul-Americana revolta torcedores: 'Inacreditável'

O Atlético-MG perdeu a final da Copa Sul-Americana, no último sábado (22), no Paraguai. O revés aconteceu diante do Lanús, da Argentina, em meio a uma disputa de pênaltis. Durante o momento decisivo do confronto, o zagueiro Lyanco foi flagrado discutindo com um torcedores na arquibancada do Estádio Defensores del Chaco.

O caso aconteceu no meio das penalidades decisivas do confronto. O atacante Biel havia acabado de desperdiçar a própria cobrança, quando um torcedor do Galo começou a xingar o elenco. Ao lado do setor, estava localizado parte da comissão técnicas e jogadores que não estavam aptos para jogar a final.

Um deles era Lyanco. Na quinta cobrança, o Lanús teve a oportunidade de garantir o título, mas desperdiçou. Foi então, que o zagueiro partiu para cima dos torcedores em tom de cobrança. Posteriormente, o Atlético-MG perdeu a decisão.

A cena viralizou nas redes sociais. Grande parte da torcida do Galo não aprovou a postura de Lyanco e de outros jogadores e membros da comissão, que seguiram o exemplo. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Lanús x Atlético-MG?

Texto por: Márcio Iannacca

A partida foi marcada por equilíbrio e poucas oportunidades claras. No primeiro tempo, o Atlético chegou perto de mudar o cenário quando Bernard cobrou falta rente à trave e quase abriu o placar. As defesas se impuseram na maior parte do duelo, e as ações ofensivas ficaram restritas a chutes de média distância. Nos minutos finais da etapa, o Galo perdeu Alan Franco e Guilherme Arana por lesão, o que reduziu as opções para o decorrer do jogo.

Após um segundo tempo de ritmo baixo, a prorrogação trouxe mais espaços, e o Atlético conseguiu criar suas melhores chances. Biel teve duas oportunidades seguidas para marcar, uma em cruzamento de Scarpa e outra após passe de Hulk, mas esbarrou em boas intervenções do goleiro Losada, que manteve o placar zerado até o último minuto.

A decisão foi para os pênaltis, e o Lanús levou a melhor. Hulk, Biel e Vitor Hugo não converteram suas cobranças, enquanto os argentinos fecharam a série e confirmaram o título — o segundo da história do clube na Sul-Americana, repetindo a campanha vitoriosa de 2013.

Com a conquista, o Lanús assegura lugar na Libertadores da próxima temporada e também na Recopa de 2026. O Atlético, por sua vez, volta suas atenções ao Brasileirão, com quatro partidas ainda por disputar. O próximo compromisso será na terça-feira (25), diante do Flamengo, na Arena MRV. O time argentino também terá pouco tempo de descanso: na quarta-feira (26), recebe o Tigre pelas oitavas do Campeonato Argentino.