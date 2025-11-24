Paulo Bracks se pronuncia por derrota na Sul-Americana e manda recado à torcida do Atlético-MG

O CSO de futebol do Atlético, Paulo Bracks, se pronunciou nas redes sociais do clube sobre a derrota para o Lanús na final da Sul-Americana no último sábado (22).

O CSO de futebol do Atlético, Paulo Bracks, se pronunciou nas redes sociais do clube sobre a derrota para o Lanús na final da Sul-Americana no último sábado (22).

continua após a publicidade

O dirigente analisou a derrota em mais uma final continental e diz entender o sofrimento do torcedor. Além disso disse que o planejamento da próxima temporada já começou, e finalizou pedindo convocando a torcida para o jogo desta terça-feira (25) contra o Flamengo.

Reprodução

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

"Eu gostaria nesse momento, de estar falando em coletiva, mas temos um jogo muito importante amanhã, e eu uso aqui o canal direto do clube oficial, para também falar com o torcedor. Torcedor que está machucado, torcedor que está com raiva, com ódio, torcedor decepcionado, torcedor que ainda está na estrada para voltar para Belo Horizonte, que fez uma festa incrível em Assunção, e não só os que estavam lá, mas todos que nos deram energia para estar nessa final."

continua após a publicidade

"Entendo e sinto essa frustração, e todos aqui estão na mesma sintonia, desde ontem de manhã, quando retornamos e já começamos os trabalhos. Perder três finais é muito ruim, dói aonde não cicatrizou ainda."

"Mas a gente chegou em três finais importantes em 12 meses e a gente não pode apagar que estar nas finais é estar mais próximo de ganhar. A gente entende a frustração, mas a gente trabalha para minimizar essa frustração e esses erros que a gente sabe que aconteceu."

continua após a publicidade

"O trabalho de 2026 já começou, mas a temporada ainda não terminou, ainda temos quatro jogos muito importantes e ao final desses jogos aí sim vamos fazer uma análise geral da temporada."

Eu não vou pedir ao torcedor, acho que eu não tenho o direito de pedir ao torcedor para ir ao jogo amanhã. A gente respeita essa dor, eu sei como é, mas a gente gostaria muito que ele estivesse e tenha certeza que quem estiver lá e quem estiver acompanhando o jogo vai ver um time unido, mobilizado e honrando a nossa camisa."

Confira o vídeo completo de Paulo Bracks, CSO do Atlético: