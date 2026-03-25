Uma foto da nova camisa dois do Flamengo vazou na redes sociais nesta quarta-feira (25). A peça, predominantemente branca, conta com detalhes rubro-negros próximo ao peito, com duas listras. A última vez que isso aconteceu foi em 2019. A data do lançamento ainda não foi divulgada.

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Além das listras, a camisa conta com os detalhes nas mangas e os logotipos do Flamengo e da fornecedora de material esportivo na cor vermelha.

A foto, que vazou nas redes durante a tarde, foi postada oficialmente pelo perfil @faladaniel_1. O modelo da camisa foi confirmado pela reportagem do Lance!.

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Nova camisa 2 do Flamengo (Foto: Reprodução)

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A última vez que o Flamengo teve duas listras em seu uniforme oficial foi em 2019. Na época, a camisa contava com os dizeres "Mengo" nesses trechos.

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