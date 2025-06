Decisão de Léo Jardim sobre permanência no Vasco divide web: ‘Tá bom não?’

A última proposta de renovação feita pelo Vasco a Léo Jardim foi recusada pelo staff do goleiro, que apresentou uma contraproposta. A novela se arrasta desde dezembro de 2024. Na web, torcedores ficaram dividos nos comentários. Confira no post do Lance!.

O Vasco encaminhou para Léo Jardim a quarta proposta de renovação na última semana. O Cruz-Maltino estender o vínculo com Léo Jardim até o final de 2030, com aumento salarial e bonificação.

No sorteio da Copa do Brasil, Carlos Amodeo, CEO da SAF do Vasco, se mostrou otimista quanto a um desfecho positivo. O dirigente espera que a situação com Léo Jardim seja resolvida o quanto antes.

- Temos um diálogo permanente com ele (Léo Jardim). Não só com o estafe, mas com o jogador. Semana passada oferecemos uma proposta muito justa pelo atleta, que o torna um dos jogadores mais bem remunerados do elenco. Esperamos que possamos concluir essas negociações muito em breve, com uma solução saudável para todos - afirmou Amodeo.

Jardim e Vasco

Léo Jardim tem contrato válido com o Vasco até o final de 2025. No entanto, o goleiro tem uma cláusula de renovação por mais um ano, caso jogue 60% das partidas da temporada.

