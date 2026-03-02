Serrano afasta jogador suspeito de estupro coletivo; atleta está foragido

O Serrano Football Club anunciou o afastamento imediato do jogador João Gabriel Xavier Bertho, de 19 anos, após a expedição de mandado de prisão contra ele por envolvimento em um estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos. O crime ocorreu no dia 31 de janeiro, em um apartamento em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O atleta é considerado foragido pela Polícia Civil.

Em nota oficial, o clube informou que suspendeu o contrato do atleta e repudiou qualquer forma de violência.

– O Serrano FC informa que tomou conhecimento do indiciamento do atleta João Gabriel Xavier Bertho em investigação da Polícia Civil. Entendemos a gravidade da situação e reforçamos que o clube repudia veementemente qualquer forma de assédio ou violência. O atleta está afastado e seu contrato suspenso. Estamos acompanhando de perto o desenrolar do caso e os desdobramentos da investigação – diz a nota.

O Serrano, que disputa o Campeonato Carioca, não é o único ambiente esportivo impactado pelo caso. Alguns dos envolvidos também são estudantes do Colégio Pedro II, que abriu processo administrativo para desligar os alunos denunciados. A instituição de ensino, tradicional no Rio de Janeiro, também se posicionou contra qualquer forma de violência e acompanha os desdobramentos.

Jogador do Serrano está foragido

Além de João Gabriel, outros quatro jovens são investigados pelo crime. Bruno Felipe dos Santos Allegretti, Vitor Hugo Oliveira Simonin, ambos de 18 anos, e Matheus Veríssimo Zoel Martins, de 19, também são procurados pela polícia. Todos respondem por estupro com concurso de pessoas e podem pegar penas de até 20 anos de prisão. O quinto envolvido, menor de idade, responde na Vara da Infância e Juventude e tem identidade preservada.

No último sábado (28), a Polícia Civil deflagrou a operação "Não é Não" para cumprir os mandados de prisão, mas os suspeitos não foram encontrados. Câmeras de segurança do prédio onde ocorreu o crime registraram a chegada e a saída do grupo, o que auxiliou na identificação dos envolvidos.

