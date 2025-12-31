Decisão da CBF agita torcedores de Flamengo e Corinthians: 'Tá ótimo'

A CBF definiu a data e o local da Supercopa Rei de 2026, que será disputada entre Flamengo e Corinthians. A grande final acontece no próximo dia 1 de fevereiro, ainda sem horário definido, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. A decisão repercutiu entre os torcedores, que se manifestaram na web.

A competição marca o encontro entre o campeão do Brasileirão de 2025, e o vencedor da última Copa do Brasil, e vale o primeiro título da temporada de 2026 para as equipes. O público no estádio será dividido igualmente entre as torcidas de Corinthians e Flamengo. Após o anúncio feito pela CBF, os torcedores dividiram opiniões nas redes sociais. Confira abaixo.

Inicialmente, a partida estava prevista para o dia 24 de janeiro, mas, após conversas com as federações carioca e paulista, a CBF decidiu adiar a decisão em uma semana. O estádio ganhou força por ficar na capital do país e pela estrutura para receber um jogo entre as duas maiores torcidas do Brasil. O Mané Garrincha comporta aproximadamente 72 mil torcedores.

Reencontro entre Flamengo e Corinthians

Será a segunda vez que as equipes decidem a Supercopa. Em 1991, o Corinthians, então campeão do Brasileirão, bateu o Flamengo, que detinha o título da Copa do Brasil, e conquistou o seu único título da competição nacional.

A Supercopa foi retomada pela CBF em 2020. Desde então, o Flamengo conquistou a taça em três oportunidades: 2020, 2021 e 2025. Além da equipe carioca, Atlético Mineiro (2022), Palmeiras (2023) e São Paulo (2024) também venceram o torneio.

