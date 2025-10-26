Decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro choca jornalistas: 'Escândalo'

Uma série de jornalistas não perdoaram uma decisão do árbitro Rafael Rodrigo Klein durante o primeiro tempo de Palmeiras x Cruzeiro. As equipes se enfrentam neste domingo (26), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A polêmica aconteceu no início do confronto. O cronômetro marcava 11 minutos, quando Gustavo Gómez protagonizou uma entrada dura em Wanderson. O defensor do Palmeiras acertou o atacante celeste com a sola da chuteira em uma dividida. A jogada fez Wanderson ser substituído.

Em um primeiro momento, Rafael Klein apenas apitou a falta. Foi então, que o VAR entrou em ação, mas mesmo após rever o lance no monitor, o árbitro aplicou apenas um cartão amarelo como punição. A decisão revoltou alguns jornalistas nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo: