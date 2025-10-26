menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro choca jornalistas: 'Escândalo'

Equipes se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/10/2025
21:25
Atualizado há 2 minutos
Primeiro tempo de Palmeiras x Cruzeiro, pela 30ª rodada do Brasileirão, foi marcado por polêmica de arbitragem (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraPrimeiro tempo de Palmeiras x Cruzeiro, pela 30ª rodada do Brasileirão, foi marcado por polêmica de arbitragem (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Uma série de jornalistas não perdoaram uma decisão do árbitro Rafael Rodrigo Klein durante o primeiro tempo de Palmeiras x Cruzeiro. As equipes se enfrentam neste domingo (26), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A polêmica aconteceu no início do confronto. O cronômetro marcava 11 minutos, quando Gustavo Gómez protagonizou uma entrada dura em Wanderson. O defensor do Palmeiras acertou o atacante celeste com a sola da chuteira em uma dividida. A jogada fez Wanderson ser substituído.

Em um primeiro momento, Rafael Klein apenas apitou a falta. Foi então, que o VAR entrou em ação, mas mesmo após rever o lance no monitor, o árbitro aplicou apenas um cartão amarelo como punição. A decisão revoltou alguns jornalistas nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias