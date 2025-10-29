Decisão da arbitragem em Fluminense x Ceará revolta torcedores: 'Bizarro'

O primeiro gol do Fluminense contra o Ceará, nesta quarta-feira (29), em partida atrasada da 12ª rodada do Brasileirão, foi marcado por polêmicas envolvendo a arbitragem. No lance que ocasionou a falta cobrada pelo lateral Renê, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou um toque de mão do zagueiro Marlon, do Vozão, o que não aconteceu. Após o erro, os torcedores se revoltaram nas redes sociais.

Aos 24 minutos, o Fluzão escapou em velocidade pelo lado direito e pouco antes da bola entrar na área, o zagueiro Marlon chegou para fazer a cobertura. Durante a jogada, o árbitro enxergou um toque de mão do defensor do Ceará e marcou uma falta a favor dos da casa. Na cobrança, o lateral Renê bateu firme e abriu o placar para o Fluminense.

Após o primeiro gol do Tricolor, os jogadores do Ceará reclamaram bastante com o árbitro. Nas redes sociais, os torcedores também ficaram revoltados com a marcação de Flávio Rodrigues de Souza. Segundo um dos internautas, é inacreditável a falta de critério dos árbitros no Brasil. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Fluzão vai ultrapassando o Botafogo e assume a 6ª colocação, com os mesmos 47 pontos. Já o Vozão vai conquistando sua terceira derrota consecutiva e segue na 14ª posição, com 35 pontos somados.